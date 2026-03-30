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Tragedia sul lavoro in Campania, Ciro Di Martino muore schiacciato da una pressa

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Tragedia sul lavoro in Campania, Ciro Di Martino muore schiacciato da una pressa
Tragedia sul lavoro in Campania, Ciro Di Martino muore schiacciato da una pressa
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Tragedia sul lavoro nella zona industriale di Bellizzi, in provincia di Salerno, dove un operaio ha perso la vita durante il turno in fabbrica. La vittima è Ciro Di Martino, 49 anni, originario di Montecorvino Rovella.

L’uomo stava lavorando all’interno dell’ovattificio Fortunato quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto coinvolto in un grave incidente. Secondo una prima ricostruzione, il 49enne sarebbe stato schiacciato da un macchinario, probabilmente una pressa utilizzata nelle lavorazioni dello stabilimento. Immediato l’intervento dei soccorritori della Croce Verde, giunti rapidamente sul posto. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

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Sull’accaduto indagano i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi all’interno dell’azienda per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del macchinario coinvolto e l’esecuzione dell’autopsia sul corpo della vittima. Gli accertamenti serviranno a stabilire eventuali responsabilità e a verificare se all’origine della tragedia vi sia stato un guasto tecnico o un problema legato alle procedure di sicurezza.

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