PUBBLICITÀ
HomeCronacaTragica carambola tra auto sull'A3 verso Portici, morti due giovani dopo lo...
CronacaCronaca localePrimo Piano

Tragica carambola tra auto sull’A3 verso Portici, morti due giovani dopo lo schianto

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Tragica carambola tra auto sull'A3 verso Portici, morti due giovani dopo lo schianto
Tragica carambola tra auto sull'A3 verso Portici, morti due giovani dopo lo schianto
PUBBLICITÀ

Una domenica tragica lungo l’autostrada A3 Napoli–Salerno, all’altezza dell’uscita di Portici in direzione sud. Un violento incidente, avvenuto poco dopo le 7 di questa mattina, ha provocato la morte di due giovani e il ferimento di altre cinque persone.

Tragica carambola tra auto sull’A3 verso Portici, morti due giovani dopo lo schianto

A perdere la vita sono stati due ragazzi di Torre Annunziata, di appena 22 e 27 anni. I soccorritori del 118, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarli: entrambi sono deceduti a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto.

PUBBLICITÀ

Il bilancio parla anche di cinque persone ferite, di cui due trasportate in condizioni critiche all’Ospedale del Mare. Gli altri tre sono rimasti contusi e ricoverati in osservazione.

Secondo una primissima ricostruzione della Polizia Stradale, l’incidente avrebbe coinvolto almeno tre veicoli. La causa potrebbe essere stata un colpo di sonno del conducente o una sbandata dovuta all’alta velocità. Una delle auto è stata sbalzata dopo il violento urto, creando una scena drammatica che ha reso necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco per liberare le persone rimaste intrappolate tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia Stradale, diverse ambulanze del 118 e le squadre di emergenza autostradale. Gli operatori hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dai veicoli e ripristinare la viabilità, fortemente compromessa con lunghe code e rallentamenti in direzione Salerno.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati