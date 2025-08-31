PUBBLICITÀ

Una domenica tragica lungo l’autostrada A3 Napoli–Salerno, all’altezza dell’uscita di Portici in direzione sud. Un violento incidente, avvenuto poco dopo le 7 di questa mattina, ha provocato la morte di due giovani e il ferimento di altre cinque persone.

Tragica carambola tra auto sull’A3 verso Portici, morti due giovani dopo lo schianto

A perdere la vita sono stati due ragazzi di Torre Annunziata, di appena 22 e 27 anni. I soccorritori del 118, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarli: entrambi sono deceduti a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto.

Il bilancio parla anche di cinque persone ferite, di cui due trasportate in condizioni critiche all’Ospedale del Mare. Gli altri tre sono rimasti contusi e ricoverati in osservazione.

Secondo una primissima ricostruzione della Polizia Stradale, l’incidente avrebbe coinvolto almeno tre veicoli. La causa potrebbe essere stata un colpo di sonno del conducente o una sbandata dovuta all’alta velocità. Una delle auto è stata sbalzata dopo il violento urto, creando una scena drammatica che ha reso necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco per liberare le persone rimaste intrappolate tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia Stradale, diverse ambulanze del 118 e le squadre di emergenza autostradale. Gli operatori hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dai veicoli e ripristinare la viabilità, fortemente compromessa con lunghe code e rallentamenti in direzione Salerno.