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Concessionaria d’auto sequestrata a Napoli, trovati allacci abusivi

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Concessionaria d'auto sequestrata a Napoli, trovati allacci abusivi
Concessionaria d'auto sequestrata a Napoli, trovati allacci abusivi
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L’Unità Operativa Tutela Edilizia e Patrimonio della Polizia Locale ha posto sotto sequestro, nel quartiere Soccavo, un’area originariamente destinata ad uso agricolo e trasformata abusivamente in autorimessa e spazio per la rivendita di autoveicoli usati. Secondo quanto accertato dagli agenti, il cambio di destinazione d’uso sarebbe avvenuto mediante il disboscamento dell’area e la successiva copertura del terreno con uno strato di ghiaia.
Nel corso delle verifiche sono stati contestati l’occupazione illecita del fondo, l’allaccio abusivo alle utenze e la mancata produzione della documentazione attestante la corretta gestione dei rifiuti. L’operazione, avviata su segnalazione del proprietario del terreno, si è sviluppata attraverso una complessa attività investigativa condotta dalla Polizia Locale su delega della Procura della Repubblica. Nei prossimi giorni saranno eseguiti ulteriori accertamenti sui veicoli presenti nell’area.
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