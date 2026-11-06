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Ancora una tragedia sfiorata lungo le strade della provincia di Napoli. Siamo, questa volta, ad Afragola: una bicicletta era condotta da un cittadino su Via Cinque Vie, quando all’improvviso è finita nella corsia opposta impattando con un veicolo proveniente dall’altra corsia.

Travolto in bici ad Afragola, fuggono senza prestare soccorso: rintracciati in mezz’ora

Il veicolo con due persone a bordo si è prima fermato, per poi ripartire dopo aver fatto scendere due persone. La persona ferita è rimasta a terra. Sul posto è giunto prima il 118 allertato dai cittadini che per circa venti minuti ha rianimato il malcapitato. Immediatamente sul posto è giunta poi una pattuglia della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.

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Il cittadino è stato portato in ospedale, mentre il Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli ha disposto, oltre agli accertamenti di rito, alle altre pattuglie sul territorio la ricerca del veicolo e l’individuazione delle persone che avevano omesso il soccorso. Dopo circa trenta minuti è stato rintracciato il veicolo e poco dopo le due persone che erano a bordo, identificate, sono state condotte presso gli uffici del comando di Polizia Locale per gli accertamenti di rito.

Il veicolo e la bicicletta sono state sottoposte a sequestro di Polizia Giudiziaria, i due cittadini denunciati all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà.