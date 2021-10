Hanno evitato anche in secondo grado la ‘mazzata’ rimediando in totale settant’anni di carcere. Imputati per il duplice omicidio di Marco Maisto e Giovanni Irollo (assassinati nel dicembre del 2016 a Melito nell’ambito di un’epurazione interna al cartello Amato-Pagano) e di Antonio Matrullo ‘o nano (ucciso a piazza Zanardelli a Secondigliano), l boss Cesare Pagano (imputato per tutti e tre omicidi), Carmine Pagano e Oreste Sparano (quest’ultimi solo per il duplice omicidio di Melito). La Corte d’Assise d’Appello di Napoli ha dunque confermato la sentenza di primo grado comminando trent’anni per Cesare Pagano, mentre vent’anni sono stati stabiliti per gli altri due ras scissionisti. Ai tre imputati, dopo le confessioni rese negli anni scorsi, erano state concesse le attenuanti generiche. I tre omicidi sarebbero stati decisi nel quadro di tensioni interne al clan Amato-Pagano nei confronti dapprima del gruppo Maisto, divenuto insubordinato. Cesare Pagano invece era imputato per l’omicidio del ras conosciuto come ‘o nan e ritenuto un killer del clan Amato-Pagano, omicidio avvenuto il 26 Giugno 2009. Matrullo fu ucciso perché in polemica con i vertici del clan e in particolare perchè divenuto troppo ‘autonomo’ agli occhi del gruppo. Nel collegio difensivo gli avvocati Luigi Senese e Domenico Dello Iacono.

