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In Italia si accende l’attenzione su un fenomeno poco noto ma legato alla crisi demografica: la possibile scomparsa di alcuni cognomi storici. Un recente studio della piattaforma genealogica MyHeritage ha individuato 13 cognomi italiani considerati a rischio estinzione, destinati a diventare sempre più rari fino a poter sparire nel tempo.

L’analisi si basa su archivi anagrafici e registri storici italiani, evidenziando un trend già noto: il calo delle nascite e i cambiamenti nelle strutture familiari stanno incidendo anche sulla sopravvivenza dei cognomi.

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L’Italia, infatti, rientra tra i Paesi europei con uno dei tassi di fecondità più bassi, un dato che contribuisce direttamente alla progressiva riduzione della diffusione di alcune famiglie storiche.

Tredici cognomi italiani a rischio estinzione, quali sono e perché rischiano di sparire

Secondo lo studio, i cognomi più a rischio sono:

Aguglione, raro cognome fiorentino risalente al XIII secolo già oggi quasi scomparso.

Cantarutti, di origine friulana, legato a contesti popolari e musicali dell’area di Udine.

Diotallevi, diffuso soprattutto nel Centro Italia, con radici dal forte richiamo religioso.

Bellagamba, presente tra Toscana ed Emilia Romagna, nato nel Medioevo come descrizione fisica.

Incognito, cognome raro dalla diffusione sempre più limitata.

Mangiaterra, associato storicamente a contesti rurali e proprietari terrieri.

Legista, di origine latina, legato a figure professionali dell’ambito giuridico.

Mazzasalma, oggi estremamente raro e in progressiva scomparsa.

Prencipe, storicamente connesso a titoli nobiliari e famiglie di rilievo.

Proietti, in forte calo soprattutto tra Lazio e Umbria.

Scantamburlo, ormai poco diffuso e sempre più difficile da rintracciare.

Vespasiani, richiamo diretto alla storia romana e alla figura dell’imperatore Vespasiano.

Zappacosta, cognome del Sud Italia legato alle tradizioni agricole.

Un fenomeno legato alla trasformazione demografica

La possibile estinzione di questi cognomi non è un caso isolato, ma il riflesso di cambiamenti sociali più ampi. Famiglie sempre più piccole, bassa natalità e nuove dinamiche di trasmissione del cognome stanno modificando il patrimonio onomastico italiano.

Il tema è sempre più cercato anche attraverso strumenti di ricerca basati su intelligenza artificiale e motori avanzati, segno di un interesse crescente verso genealogia, origini familiari e identità storica.