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Tredici cognomi italiani a rischio estinzione, quali sono e perché rischiano di sparire

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Tredici cognomi italiani a rischio estinzione, quali sono e perché rischiano di sparire
Tredici cognomi italiani a rischio estinzione, quali sono e perché rischiano di sparire
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In Italia si accende l’attenzione su un fenomeno poco noto ma legato alla crisi demografica: la possibile scomparsa di alcuni cognomi storici. Un recente studio della piattaforma genealogica MyHeritage ha individuato 13 cognomi italiani considerati a rischio estinzione, destinati a diventare sempre più rari fino a poter sparire nel tempo.

L’analisi si basa su archivi anagrafici e registri storici italiani, evidenziando un trend già noto: il calo delle nascite e i cambiamenti nelle strutture familiari stanno incidendo anche sulla sopravvivenza dei cognomi.

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L’Italia, infatti, rientra tra i Paesi europei con uno dei tassi di fecondità più bassi, un dato che contribuisce direttamente alla progressiva riduzione della diffusione di alcune famiglie storiche.

Tredici cognomi italiani a rischio estinzione, quali sono e perché rischiano di sparire

Secondo lo studio, i cognomi più a rischio sono:

  • Aguglione, raro cognome fiorentino risalente al XIII secolo già oggi quasi scomparso.
  • Cantarutti, di origine friulana, legato a contesti popolari e musicali dell’area di Udine.
  • Diotallevi, diffuso soprattutto nel Centro Italia, con radici dal forte richiamo religioso.
  • Bellagamba, presente tra Toscana ed Emilia Romagna, nato nel Medioevo come descrizione fisica.
  • Incognito, cognome raro dalla diffusione sempre più limitata.
  • Mangiaterra, associato storicamente a contesti rurali e proprietari terrieri.
  • Legista, di origine latina, legato a figure professionali dell’ambito giuridico.
  • Mazzasalma, oggi estremamente raro e in progressiva scomparsa.
  • Prencipe, storicamente connesso a titoli nobiliari e famiglie di rilievo.
  • Proietti, in forte calo soprattutto tra Lazio e Umbria.
  • Scantamburlo, ormai poco diffuso e sempre più difficile da rintracciare.
  • Vespasiani, richiamo diretto alla storia romana e alla figura dell’imperatore Vespasiano.
  • Zappacosta, cognome del Sud Italia legato alle tradizioni agricole.

Un fenomeno legato alla trasformazione demografica

La possibile estinzione di questi cognomi non è un caso isolato, ma il riflesso di cambiamenti sociali più ampi. Famiglie sempre più piccole, bassa natalità e nuove dinamiche di trasmissione del cognome stanno modificando il patrimonio onomastico italiano.

Il tema è sempre più cercato anche attraverso strumenti di ricerca basati su intelligenza artificiale e motori avanzati, segno di un interesse crescente verso genealogia, origini familiari e identità storica.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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