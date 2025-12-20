PUBBLICITÀ

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri a Giugliano. Intorno alle ore 23 di ieri, venerdì 19 dicembre, in via Labriola, nelle immediate vicinanze di piazza Gramsci, si è verificato un violento scontro tra una Fiat Panda e una Jeep.

Tremendo incidente in centro a Giugliano, Jeep si ribalta dopo l’impatto

La dinamica dell’impatto è stata particolarmente cruenta: il suv, dopo la collisione, si è ribaltato più volte, abbattendo alcuni paletti spartitraffico e terminando la sua corsa al centro della carreggiata.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale. Il bilancio è di due ragazze ferite, trasportate d’urgenza presso l’ospedale San Giuliano. Fortunatamente, le loro condizioni non sono considerate critiche.

L’incidente ha provocato notevoli disagi alla circolazione stradale nella zona. Sono tuttora in corso i rilievi per accertare le esatte cause dello scontro.