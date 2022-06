Trenitalia, i cani viaggiano gratis per tutta l’estate: iniziativa contro l’abbandono

Ogni anno vengono abbandonati circa 130mila animali domestici in tutta Italia. Nella fattispecie, secondo i dati aggiornati al dicembre 2021, vengono lasciati al loro destino circa 80mila gatti e 50mila cani. Il picco si ha proprio con l’arrivo dell’estate e delle vacanze (si raggiungono soglie del 30%). Sono sempre più infatti le famiglie che, purtroppo, decidono di abbandonare il proprio animaletto pur di non perdersi una villeggiatura.

È giusto inoltre ricordare che l’abbandono degli animali “da compagnia” è un reato perseguito, in Italia, ai sensi dell’art.727 del Codice Penale con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

‘(R)ESTATE CON LORO’, l’appello dell’associazione Animalisti italiani onlus

“Portateli con voi e in ogni caso, non abbandonateli per nessun motivo”, è l’appello dell’associazione Animalisti italiani onlus, che oggi ha deciso di scendere in Piazza del Popolo a Roma con la campagna ‘(R)ESTATE CON LORO‘ per protestare contro l’abbandono degli animali e chiedere misure più severe per chi lo pratica.

“Abbiamo già fatto approvare alla Camera una legge che prevede l’arresto per chi abbandona, tortura o maltratta un animale, ci auguriamo che entro fine anno venga approvata anche al Senato”, ha detto ai microfoni della Dire il presidente di Animalisti Italia Walter Caporale, facendo riferimento al Ddl Proteggi Animali, incardinato in Commissione Giustizia al Senato dall’11 giugno 2019. Caporale ha poi invitato a firmare la petizione online sul sito https://animalisti.it/, al fine di ottenere pene più severe. “Fa rabbia – prosegue Caporale -, perché durante il Covid migliaia di italiani hanno preso un cane perché permetteva di uscire. Non era amore, e infatti adesso è tornato il fenomeno dell’abbandono di animali, soprattutto nel Sud d’Italia”.

La Campania seconda regione per abbandoni dei cani

Stando ad una ricerca effettuata da Animalisti italiani, la Sicilia è la prima regione italiana per abbandono dei cani, seguita da Campania, Calabria e Sardegna. Per quel che riguarda i gatti, invece, il triste primato spetta alla Puglia, seguita nell’ordine da Puglia, Piemonte, Lazio, Sicilia e Calabria.

“Dobbiamo fare qualcosa – dice ancora Caporale -. Inasprire le pene può essere d’aiuto”, ma è necessario anche un cambiamento culturale “per una scelta consapevole e responsabile: non diciamo mai ‘Prendete un cane o un gatto’, ma ‘Non scegliete di prendere un cane o un gatto se non siete realmente convinti di portare a casa un essere vivente’. Bisogna rendersi conto che un animale non è un giocattolo, ma un essere vivente che vi darà amore ma richiederà anche tanto impegno. Il cane o il gatto va tenuto con sé tutta al vita”, conclude.

Ogni anno causati oltre 200 incidenti stradali

Questa mattina in piazza erano presenti anche Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, da sempre sensibili sull’argomento nonché testimonial della campagna. “Ci si può sempre organizzare, portando gli animali in pensione o andando in strutture che accolgono anche gli animali”, spiegano. Da tener conto è inoltre l’aspetto legato ai possibili incidenti. “Noi stessi abbiamo salvato un cane legato al guardrail sulla corsia di sorpasso. Le macchine per fortuna si sono fermate”, ha raccontato Carmen Russo, concludendo: “Se proprio volete abbandonare un cane, portatelo in un’associazione, non comportatevi da assassini”.

Nel 2021, secondo i dati Asaps, si è registrato un incremento degli incidenti stradali: 213 casi gravi contro 157 nel 2020 e 164 nel 2019. La maggior parte è avvenuta di giorno e le regioni che ne registrano di più sono la Toscana, il Lazio e la Lombardia.

L’iniziativa di Trenitalia per i cani

Per contribuire a combattere la piaga dell’abbandono, anche Trenitalia ha deciso di fare la sua parte, permettendo a tutti i cani, i gatti e altri animali domestici di viaggiare gratuitamente a bordo dei treni da domenica 12 giugno fino alla metà di settembre. L’iniziativa è prevista nell’ambito dell’offerta Summer Experience 2022, presentata qualche giorno fa dalla società.

“Trenitalia sostiene anche quest’anno la campagna contro l’abbandono dei cani: fino al 15 settembre gli amici a quattro zampe viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana – spiega l’azienda -. A bordo dei treni Regionali il cane al guinzaglio da oggi viaggia senza più limiti di fascia oraria, con un biglietto, acquistabile anche sui canali digitali di Trenitalia, ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria”.

Per gli animali di piccola taglia, invece, le condizioni restano le stesse: ovvero potranno continuare a viaggiare gratuitamente nel trasportino a bordo di tutti i treni.