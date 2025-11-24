Troppa folla a San Gregorio Armeno, istituito il senso unico pedonale nei weekend

PUBBLICITÀ

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, “per garantire i flussi pedonali in sicurezza”, ha emesso un’ordinanza che istituisce il senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno, la strada di Napoli dei presepi, nei giorni e nelle fasce orarie di maggior afflusso di visitatori. Il senso unico da piazza San Gaetano in direzione via San Biagio dei Librai/vico Figurari sarà in vigore nei prossimi due fine settimana: da venerdì 28 novembre a domenica 30 novembre e da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre e da venerdì 19 a lunedì 22 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 20.00 il senso unico pedonale sarà in vigore dall’intersezione con via San Biagio dei Librai/vico Figurari, in direzione piazza San Gaetano. Quest’ultimo dispositivo sarà in vigore anche martedì 23 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 14.00. L’ordinanza “ha lo scopo di migliorare la vivibilità e le condizioni ambientali nelle aree più congestionate e rendere più efficaci e sicure le condizioni generali della mobilità pedonale”.

PUBBLICITÀ