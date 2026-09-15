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“Manca l’acqua calda nelle celle”, tensione nella notte nel carcere di Avellino

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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"Manca l'acqua calda nelle celle", tensione nella notte nel carcere di Avellino
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Momenti critici e ad alta tensione nella tarda serata di ieri nel carcere di Avellino. Un gruppo di detenuti della sezione “comuni”, intorno a mezzanotte, ha dato vita ad una protesta per la mancanza di acqua calda nelle celle. Lo riferisce il delegato della Uil-Polizia Penitenziaria, Fabio Ciampi. Il tempestivo intervento degli agenti in servizio ha evitato conseguenze più gravi. I detenuti, utilizzando il carrello di acciaio portavivande, hanno tentato di abbattere uno sbarramento, ma sono stati bloccati. “La situazione all’interno della Casa circondariale -sottolinea il sindacato- non può più essere affrontata con interventi occasionali: servono decisioni immediate su sovraffollamento, sicurezza dei reparti e condizioni di lavoro del personale”.

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Gianluca Spina
Gianluca Spina

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