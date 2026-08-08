Troppi incidenti all’incrocio di via Limitone a Giugliano, cinque nell’ultima settimana: la denuncia

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Caos viabilità a Giugliano. A finire nell’occhio del ciclone, stavolta, è l’incrocio di via Limitone, all’angolo della parrocchia San Pio X. Troppe le auto che stentano a fermarsi allo stop e, di conseguenza, troppi gli incidenti. Solo nell’ultima settimana se ne sono registrati ben cinque.

A denunciare la situazione, i cittadini e in particolar modo il titolare del negozio “La bottega dei sapori”, situato proprio in quella “zona rossa”: “Si deve risolvere il problema a quest’incrocio. Le auto non si fermano e, puntualmente, succede l’incidente, tutte le sere ormai è la stessa storia. Dopo lo schianto si vedono macchine finire direttamente dall’altra parte della strada a causa della violenza dell’impatto: ma la situazione all’incrocio di via Limitone si deve risolvere quanto prima, nessuno si ferma allo stop”, le parole.

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