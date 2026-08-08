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Tragedia nel forno a San Cipriano d’Aversa, 23enne muore durante il turno di lavoro

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Tragedia nel forno a San Cipriano d'Aversa, 23enne muore durante il turno di lavoro
Tragedia nel forno a San Cipriano d'Aversa, 23enne muore durante il turno di lavoro
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Un ragazzo di 23 anni è morto questa mattina all’interno di un panificio in via Acquaro, a San Cipriano d’Aversa. L’episodio è accaduto poco prima delle 10.

Il giovane è stato colto da un arresto cardiaco. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno tentato di rianimarlo, ma ogni sforzo è risultato vano. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di un incidente sul lavoro, ma al momento i medici hanno parlato di un malore improvviso.

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Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe e l’Ispettorato del Lavoro per gli accertamenti. Le cause del decesso sono ancora da chiarire. Saranno i rilievi e gli eventuali accertamenti autoptici, su disposizione della procura di Aversa Napoli Nord, a stabilire con certezza cosa abbia provocato la morte del ragazzo.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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