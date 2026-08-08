Tragedia nel forno a San Cipriano d’Aversa, 23enne muore durante il turno di lavoro

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Un ragazzo di 23 anni è morto questa mattina all’interno di un panificio in via Acquaro, a San Cipriano d’Aversa. L’episodio è accaduto poco prima delle 10.

Il giovane è stato colto da un arresto cardiaco. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno tentato di rianimarlo, ma ogni sforzo è risultato vano. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di un incidente sul lavoro, ma al momento i medici hanno parlato di un malore improvviso.

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Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe e l’Ispettorato del Lavoro per gli accertamenti. Le cause del decesso sono ancora da chiarire. Saranno i rilievi e gli eventuali accertamenti autoptici, su disposizione della procura di Aversa Napoli Nord, a stabilire con certezza cosa abbia provocato la morte del ragazzo.