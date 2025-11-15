PUBBLICITÀ
HomeCronacaTrovata morta in casa a Marianella, Nunzia aveva denunciato due stalker in...
CronacaCronaca locale

Trovata morta in casa a Marianella, Nunzia aveva denunciato due stalker in passato

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Trovata morta in casa a Marianella, Nunzia aveva denunciato due stalker in passato
Trovata morta in casa a Marianella, Nunzia aveva denunciato due stalker in passato
PUBBLICITÀ

Risultano due denunce presentate nei confronti di altrettanti presunti stalker dalle indagini della Squadra Mobile di Napoli impegnata per cercare di fare piena luce sulla morte della 51enne di Nunzia Cappitelli, la 51enne trovata nel pomeriggio di ieri senza vita all’interno della sua abitazione in piazza Sant’Alfonso, a Marianella, nella periferia a nord di Napoli.

Trovata morta in casa a Marianella, Nunzia aveva denunciato due stalker in passato

Si tratta del giovane che ieri, in compagnia di un amico, ha dato l’allarme dopo avere trovato il corpo senza vita della donna, e di un’altra persona, meno giovane, che come il ragazzo avrebbe assunto comportamenti ossessivi nei confronti della vittima.

PUBBLICITÀ

Al momento però la pista privilegiata è quella della morte causata da un incidente o da un malore, e solo i risultati dell’autopsia chiariranno se quella ferita alla testa è riconducibile a un colpo inferto con un corpo contundente oppure se, invece, a provocarla è stata una caduta accidentale.

In nottata entrambi i presunti stalker sono stati ascoltati dagli investigatori insieme con altre persone ritenute dalla Polizia di Stato informate dei fatti. Proprio la circostanza relativa alla denunce terrebbe in piedi l’ipotesi femminicidio che però al momento non trova riscontri dagli accertamenti eseguiti dal medico legale sul corpo della 51enne e dalla polizia scientifica nell’appartamento dove è stato trovato il cadavere della donna.

“Mi ha chiesto una benedizione”, don Pasquale parla di Nunzia Cappitelli

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati