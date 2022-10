Trovati 8 cellulari a Secondigliano, erano nelle celle degli affiliati dei clan

Sabato mattina la notizia che nel penitenziario di Secondigliano durante un’operazione di polizia volta al contrasto all’introduzione, alla detenzione, al traffico di sostanze e oggetti non consentiti, sono stati trovati nelle stanze dei detenuti di una sezione del reparto alta sicurezza numero 8 dispositivi cellulari che hanno visto escludere dalle attività in comune 5 detenuti del predetto reparto, appartenenti a varie organizzazioni criminali.

“Il tutto organizzato egregiamente dalla direzione e dal comando del centro penitenziario, con l’ausilio del poco personale disponibile è un’operazione che dimostra tutta la competenza ed alta professionalità della polizia penitenziaria. Purtroppo questo fa poco notizia, non ha odience, lo ha più quando il giornalista di turno crede di aver fatto la scoperta dell’acqua calda chiamando una direzione condicendo che qualche detenuto possiede un dispositivo atto a comunicare con l’esterno e magari si serve dello stesso

per commettere reati di stalking o altro. Un vero plauso a quanti hanno partecipato all’operazione e all’intelligence della polizia penitenziaria che non si ferma mai portando a casa questi ottimi risultati“, scrive il sindacato Fns Cisl del rappresentate Luigi D’Ambrosio.

