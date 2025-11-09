Truffa del finto incidente, anziano alla Poste per prelevare e risarcire la finta vittima

PUBBLICITÀ

Truffa del finto incidente, anziano alle poste per prelevare contante e risarcire la “vittima”. Impiegato comprende tutto e chiama i carabinieri.

Vincenzo Moreno Abbruzzese, 28enne di Avellino, dovrà raccontare al Giudice il suo pomeriggio trascorso nel comune di Cimitile e la messinscena architettata per sottrarre denaro ad un anziano.

La storia inizia poco dopo le 14 di sabato.

Un 83enne attende il suo turno nell’ufficio postale. All’operatore dietro lo sportello chiede una cospicua somma di denaro. Sarebbero serviti – spiega – per risarcire un uomo che lo attende all’esterno.

Racconta di un presunto incidente, avvenuto poco prima proprio con l’auto guidata da quella persona.

L’anziano ha già consegnato nelle sue mani una banconota da 50 euro. Non avendo altro contante, è lì per prelevare e coprire i danni arrecati senza coinvolgere le assicurazioni.

L’impiegato ascolta tutto e comprende che dietro quella richiesta c’è probabilmente un tentativo di truffa.

Temporeggia, alza lo sguardo e nota in strada l’uomo descritto dall’83enne.

Poi si allontana e compone il 112, spiegando tutta la vicenda ai carabinieri.

Pochi minuti dopo, saranno i militari della stazione di Cimitile a comparire nel retrovisore del 28enne che, consapevole che fossero lì per lui, accelera e fugge.

L’inseguimento si protrae per molti chilometri, anche lungo strade strette e trafficate, tra i clacson e lo spavento dei pedoni. Abbandonata l’auto, Abbruzzese scappa a piedi ma viene bloccato e arrestato.

In auto la banconota offerta dall’anziano come primo risarcimento di un sinistro stradale mai avvenuto.

Il 28enne è ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.