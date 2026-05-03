Truffa dello specchietto sulla Nola-Villa Literno, automobilista picchiato e derubato

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Continuano le truffe sulla Nola-Villa Literno. Poche ore fa due persone, a bordo di un suv Alfa Romeo Stelvio di colore grigio chiaro, con la solita tecnica dello specchietto/sassolino, hanno costretto un automobilista a fermarsi. Secondo una prima ricostruzione ne è seguita una colluttazione brutale: uno lo teneva fermo, l’altro gli strappava tutto da dosso. Alcuni testimoni riferiscono che il ragazzo alla guida è stato anche ferito sotto al braccio, probabilmente con un oggetto offensivo (coltello o simile). I soggetti sono riusciti a portargli via portafogli e oggetti di valore e si sono dati alla fuga. Si tratta dell’ennesimo episodio, l’invito è sempre quello di non fermarsi e di allertare subito le forze dell’ordine.