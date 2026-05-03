Schianto tra auto e moto, Antonio muore a soli 26 anni

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E’ stato disposto il trasporto a Medicina Legale per il 26enne Antonio Esposito della frazione Ponti Rossi di San Felice a Cancello che era seduto sul sellino di dietro della Honda. Si indaga sulla manovra che è stata effettuata dall’amico che era alla guida. Si è trattato di un doppio scontro. Prima hanno toccato un ciclista e poi con la moto fuori controllo sono finiti contro un’auto in fermata nei pressi del tabacchi. Lo riporta Edizione Caserta. Secondo la prima ricostruzione sul mezzo a due ruote, una moto Honda Sh, c’erano i due ragazzi che stavano viaggiando dalla direzione Grotticella verso la frazione San Marco. Mentre percorrevano via Fiume hanno perso il controllo e sono finiti sulla corsia opposta contro l’altro veicolo, che era in sosta vicino al tabacchi e che stava per ripartire. Impatto molto brutto. Ma l’impatto è stato duplice perché pochi istanti prima hanno centrato un uomo in bici e dopo hanno perso il controllo per poi finire contro la vettura. Avvenuto lo scontro, molte persone, residenti della zona e passanti, sono corsi in aiuto ai due centauri che sono finiti a terra e hanno allertato i soccorsi. Ferito anche il ciclista del posto di 53 anni, trasportato ad Aversa. Purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare.