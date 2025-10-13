Truffa sui corsi a pagamento in materia di nutrizione sportiva

PUBBLICITÀ

Annunci di corsi di nutrizione sportiva a pagamento e la promessa del conseguimento di un “diploma nazionale” e l’acquisizione di un “tesserino di tecnico sportivo”: una vera e propria truffa scoperta dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi e dal suo presidente Vincenzo D’Anna che, in una nota, denunciano e mettono in guardia i potenziali fruitori. La pubblicità del fantomatico corso a cura, si legge, della “accademia telematica fitness” è comparsa on line con una locandina che invita l’utente a iscriversi: al costo di 170 euro viene promesso falsamente il riconoscimento di una qualifica, un diploma nazionale per la nutrizione sportiva. “Un diploma che – denuncia il presidente D’Anna , nella realtà non esiste perché soltanto le persone abilitate e cioè con titolo riconosciuto per legge e che riguarda le professioni sanitarie può esercitare la professione di nutrizionista e affini”. La FNOB punto per punto ribadisce modalità e titoli.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) segnala la diffusione, sul web e sui social, di corsi di “Nutrizione sportiva” che promettono il rilascio di “Diplomi Nazionali”, “Tesserini tecnico-sportivi validi per la Riforma dello Sport” e perfino “crediti ECM”. Dalle verifiche effettuate emerge che tali affermazioni non hanno alcun fondamento giuridico e rappresentano una grave forma di pubblicità ingannevole.

La FNOB ribadisce che la nutrizione è materia sanitaria e che solo professionisti qualificati e iscritti agli albi professionali possono elaborare piani alimentari o svolgere consulenze in ambito sportivo. Ogni utilizzo, peraltro improprio, di riferimenti legislativi a fini commerciali costituisce una grave lesione della trasparenza e della tutela della salute pubblica. Nessun riconoscimento ufficiale.

Il Decreto Legislativo 36/2021 e le successive modifiche ed integrazioni (cosiddetta “Riforma dello Sport”) non prevede alcuna figura o abilitazione in ambito nutrizionale. L’attività di consulenza nutrizionale è riservata esclusivamente ai biologi e ai medici, come stabilito dalla Legge 396/1967, dal D.P.R. 328/2001 e dal D.Lgs. 502/1992. Pertanto saranno inoltrate agli Enti ed alle Autorità di vigilanza un esposto a tutela dei professionisti che esercitano l’attività di professionista della nutrizione e della nutrizione sportiva, nonché ai tesserati dalle Federazioni sportive che svolgono attività tecniche.