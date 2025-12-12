Udinese-Napoli, Conte pensa a tre novità: non solo Vergara nella formazione iniziale

PUBBLICITÀ

Alla vigilia della trasferta in casa dell’Udinese, il Napoli di Antonio Conte si prepara a scendere in campo con una formazione rinnovata. Secondo quanto riportato da La Repubblica e ripreso da CalcioNapoli24, il tecnico azzurro sta valutando tre possibili cambi nell’undici titolare, con l’obiettivo di gestire le energie dopo le fatiche europee e proseguire la striscia positiva in campionato.

Le indicazioni emerse nelle ultime ore sembrano andare nella direzione di un leggero turnover, senza però stravolgere il sistema di gioco. Conte resterà fedele al suo 3-4-2-1, modulo che ha dato equilibrio e solidità nelle ultime settimane.

Le tre novità: Vergara, Spinazzola e Juan Jesus

La curiosità maggiore riguarda Antonio Vergara, il giovane trequartista che potrebbe ottenere una maglia da titolare. Le sue caratteristiche di dinamismo e inserimento hanno convinto Conte, che potrebbe dargli spazio dall’inizio per sfruttarne freschezza e imprevedibilità.

Novità attese anche sugli esterni: Leonardo Spinazzola è in pole per partire dal 1’, pronto a garantire spinta e copertura sulla corsia sinistra.

In difesa, invece, rientra nel giro dei titolari Juan Jesus, favorito per completare il terzetto arretrato. La scelta nasce anche dalla necessità di far rifiatare alcuni elementi reduci dalla trasferta europea.

Obiettivo: continuità e quarta vittoria consecutiva

Nonostante la rotazione, il Napoli non vuole perdere ritmo. La sfida con l’Udinese rappresenta un passaggio fondamentale per mantenere il passo in classifica e prepararsi al meglio ai prossimi impegni, inclusi quelli di Supercoppa Italiana.

Conte – che nelle ultime settimane ha recuperato compattezza e spirito di squadra – punta alla quarta vittoria di fila in Serie A, consapevole che ogni punto sarà decisivo in un campionato estremamente equilibrato.

La gara alla Dacia Arena dirà molto sulle ambizioni del nuovo Napoli di Conte, in cerca di un’identità sempre più definita e di certezze tecniche che passano anche dalle scommesse sui giovani come Vergara.