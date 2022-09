Uno sguardo di troppo e viene pugnalato con un cacciavite, 34enne aggredito ad Ischia

Uno sguardo di troppo avrebbe potuto essergli fatale, fortunatamente il 34enne di Ischia, in seguito all’aggressione col cacciavite, ha riportato solo una ferita superficiale.

Uno sguardo di troppo e si è ritrovato l’uomo addosso che brandiva un cacciavite

Ieri sera intorno alle 23, infatti, in via Maronti a Barano d’Ischia, un 32enne ha aggredito un suo coetaneo con un cacciavite. La vittima era intenta a parcheggiare il suo scooter quando, per caso, ha incrociato lo sguardo con quello che per lui era un perfetto sconosciuto. A quel punto, probabilmente infastidito dall’occhiata, il 32enne – originario del comune ischitano di Lacco Ameno – ha afferrato un cacciavite. Dopodiché si è avvicinato di soppiatto alle spalle del centauro e lo ha pugnalato.

Ai carabinieri era stata segnalata una lite in strada, ma in realtà vittima e carnefice non si conoscevano

Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia allertati da una segnalazione al 112, che, però, aveva segnalato una lite in strada. Una volta giunti sul luogo dell’aggressione, tuttavia, la scena che si è presentata ai militari era molto diversa. L’uomo, come hanno appurato i militari, si è avvicinato a un 34enne che era in strada mentre parcheggiava il proprio scooter. I due non si conoscevano e il centauro, forse per uno sguardo di troppo, è stato aggredito dal 32enne che armato di cacciavite lo ha colpito alla spalla.

I militari hanno avuto non poche difficoltà a mettere in auto il 34enne, che ha danneggiato l’auto e ferito gli operatori

I carabinieri con non poche difficoltà sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in auto. Ma il 34enne, che era in stato di agitazione, non si è arreso e ha spaccato il vetro del finestrino posteriore destro della gazzella. Alla fine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato, e ora è in attesa di giudizio. La vittima fortunatamente sta bene, non è ricorso alle cure mediche perché ferito solo superficialmente alla spalla. Sono rimasti feriti, invece, durante l’operazione, purtroppo, i Carabinieri che sono stati sottoposti alle cure mediche del caso e hanno ricevuto una prognosi di 7 giorni per la guarigione.