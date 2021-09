E’ iniziata oggi la nuova stagione di Uomini e Donne. Grande protagonista, neanche a dirlo, Gemma Galgani. La dama del trono over ha esordito con il “nuovo seno”, sfoggiato in un look mozzafiato “vedo non vedo”. Dopo aver trasmesso il filmato con il percorso fatto da Gemma durante l’estate, la conduttrice chiama in studio la dama storica del trono over che stupisce tutti con la sua nuova immagine. Gli occhi erano tutti per lei e per il nuovo seno che la Galagani si è regalata durante l’estate.

Uomini e Donne, Gemma Galgani si prende la scena

La 71enne ha poi sfoggiato un completo elegante, total black formato da pantalone e giacca. Il sottogiacca formato da un evvetto vedo-non vedo che lascia tutti a bocca aperta. “Non si può non guardare il seno”, ammette Maria De Filippi quando Gemma si accomoda al centro dello studio.

Uomini e Donne oggi in onda su Canale 5, i nuovi tronisti

Quattro i tronisti che proveranno a trovare sul trono l’amore della loro vita nella nuova edizione di Uomini e Donne. La prima novità riguarda Andrea Nicole, la prima tronista trans della storia del programma. Insieme a lei ci saranno Roberta, Matteo e Joele.

Quest’ultimo, una volta entrato in studio, racconta le prime emozioni: “sono intimorito, ma anche curioso di cominciare questa avventura“.

Tanti e attesi ritorni nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Oltre a ritrovare Gemma Galgani, In studio anche Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone, che sembrano essere in crisi, Armando Incarnato e Ida Platano, che pare essersi già interessata ad un cavaliere di nome Marcello.