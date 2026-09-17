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La comunità di Sant’Egidio del Monte Albino è sotto choc per la morte di Rossella Guidone, giovane ragazza di 35 anni conosciuta da tutti come Rosa.

La donna è deceduta dopo il ricovero presso l’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dove era stata condotta a seguito di un malore. La notizia ha suscitato dolore nel paese.

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Va in ospedale per problemi respiratori, Rosa muore a 35 anni durante il ricovero

La donna si sarebbe recata al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore lo scorso martedì, dopo aver manifestato difficoltà respiratorie. Nonostante il recupero e l’intervento immediato dei sanitari, le condizioni della 35enne si sarebbero aggravate in breve tempo, fino a causarne il decesso.

I funerali si sono tenuti questa mattina, 17 settembre presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena a Sant’Egidio del Monte Albino. La salma, dall’ospedale, è arrivata in chiesa alle 10:30 e il rito funebre ha avuto inizio alle 11:30. Al termine della cerimonia, il corteo è proseguito verso il cimitero di Sant’Egidio.

“Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, i soci e la Pro Loco tutta partecipando con profonda commozione al grandissimo dolore che ha colpito la Famiglia Guidone – Parlato per la prematura e dolorosa scomparsa della cara Rosa . In questo momento di immenso sconforto, tutta la nostra associazione si stringe in un caloroso abbraccio attorno alla mamma Emilia, al papà Salvatore, ai fratelli Giuseppe e Gianluca e alla sorella Valeria” – si legge nella nota diffusa dalla Pro Loco di Sant’Egidio. “Il nostro pensiero e la nostra più sincera vicinanza vanno in modo particolare a Luigi, Pina, Nello, Rita ed Ermelinda, soci della nostra associazione. A tutti i familiari giungano le nostre più sentite condoglianze”.