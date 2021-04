La Sicilia è una delle località maggiormente ambite dai turisti per le proprie vacanze, soprattutto per la presenza di numerose attrattive che vanno dai paesaggi suggestivi, passando per l’enorme patrimonio storico e culturale, fino alle splendide spiagge, perfette per trascorrere le vacanze estive.

Come raggiungere Milazzo

Per chiunque volesse partire da Napoli per giungere a Milazzo sono numerose le soluzioni, certamente la più comoda è rappresentata dal traghetto che permette un collegamento diretto tra il porto di Napoli e la città Siciliana. Cosa aspetti? Acquista il biglietto del traghetto per la tratta Napoli Milazzo e goditi la tua vacanza nella spettacolare Sicilia.

Quali luoghi visitare a Milazzo

Tra le mete turistiche siciliane maggiormente rinomate troviamo la città di Milazzo. Affacciata direttamente sul mar Tirreno, la città di Milazzo offre numerose attrattive a chiunque decida di trascorrervi qualche giornata di vacanza e divertimento.

Uno dei posti da visitare obbligatoriamente è di certo il Borgo Antico di Milazzo, risalente al XV secolo, e che rappresenta uno dei luoghi di maggior interesse storico e culturale della città, ottimo per una passeggiata rilassante, nella quale respirare tutta la storicità della città, tra le caratteristiche chiesette e le case del centro.

Un ulteriore punto di interesse è rappresentato dal Castello di Milazzo, anche definito Città Murata dagli abitanti della città, con i suoi sette ettari di superficie risulta essere la cittadella fortificata di maggiori dimensioni in tutta la Sicilia. Tale fortificazione è dotata di un’enorme storicità, nelle mura sono stati infatti ritrovati reperti archeologici risalenti anche a 6000 anni fa.

Il castello ha subito l’influenza delle varie popolazioni che hanno abitato la città di Milazzo, dai greci ai romani fino ai normanni. L’attuale impostazione del castello è, però, conseguenza della dominazione spagnola, periodo durante il quale ha subito il maggior numero di interventi architettonici.

Per chi invece vuole godersi un semplice vacanza al mare, nella città di Milazzo non mancano le spiagge, tra le quali ad esempio spicca la Spiaggia di Ponente, un luogo ideale per trascorrere le proprie vacanze estive grazie ai numerosi lidi attrezzati, ai bar e ai ristoranti presenti nella zona, non manca una spiaggia libera dove potersi godere qualche ora di mare. La Spiaggia di Ponente, caratterizzata da una sabbia bianca e sottile, si affaccia su un mare cristallino.

Se si è però alla ricerca di località suggestive ed allo stesso tempo esclusive, non può mancare una visita alla Piscina di Venere, una piscina naturale immersa negli scogli e nella natura più incontaminata, raggiungibile attraverso un sentiero panoramico la cui percorrenza risulta essere abbastanza faticosa, una fatica che però è giustificata dall’eccezionale bellezza del posto.

Milazzo rappresenta inoltre la porta d’ingresso per le isole Eolie, luoghi necessariamente da visitare per tutti i turisti che si recano in Sicilia.

Cosa mangiare

Come per tutta la Sicilia la città di Milazzo si caratterista per la presenza di numerose specialità enogastronomiche. Passeggiando per le vie del centro sono davvero numerosi i locali in cui poter gustare le specialità del posto, per gli amanti della rosticceria non può mancare un tradizionale arancino siciliano, mentre per chi preferisce un tocco dolce non mancano pasticcerie dove poter degustare un cannolo siciliano, una granita oppure un ottimo gelato artigianale.