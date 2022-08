Vandalizzano la scuola a Casavatore, scatta la prima denuncia

Stanotte è stata vandalizzata la scuola in via San Pietro a Casavatore. Il plesso Torrente, situato vicino la scuola Nicola Romeo, è finito nel mirino dei malintenzionati. Seri danni sono stati riscontrati al quadro elettrico e alle strutture che contenevano i cavi. Un vero schiaffo all’istituto scolastico poiché erano recentemente partiti i lavori di manutenzione.

“L’indecenza, la cattiveria, l’imbecillità, la carognaggine, la ignoranza, la stupidità non hanno limiti. Vandalizzare una scuola per poche decine di euro di rame. La buona notizia è che una persona è stata individuata e denunciata. se e quando ci sarà il processo Ci costituiremo parte civile con la relativa richiesta di risarcimento danni. Peccato che la legge non ce lo consente: se i colpevoli fossero Casavatore, cacciarli per sempre dal nostro territorio“, scrive il sindaco Luigi Maglione.