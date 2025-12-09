PUBBLICITÀ
HomeCronacaVandalizzato il murales della piccola Noemi a Napoli: "Gesti vigliacchi di soggetti...
CronacaCronaca locale

Vandalizzato il murales della piccola Noemi a Napoli: “Gesti vigliacchi di soggetti lontani dalla legalità”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Vandalizzato il murales della piccola Noemi in piazza Nazionale:
Vandalizzato il murales della piccola Noemi in piazza Nazionale: "Gesti vigliacchi di soggetti lontani dalla legalità"
PUBBLICITÀ

A quattro anni fu ferita al polmone da un proiettile vagante esploso in un agguato di camorra. Era il 3 maggio del 2019 e la piccola Noemi, in piazza Nazionale a Napoli, stava giocando con la nonna.

In quella stessa piazza è stato realizzato un murale che qualcuno ha vandalizzato con vernice spray. Non solo è stata rovinata l’opera restaurata nel 2022, sempre in seguito ad atti vandalici, ma sono state scritte anche frasi offensive nei confronti di Santo Romano, il giovane 19enne ucciso a colpi di pistola a San Sebastiano al Vesuvio nel novembre 2024, dopo aver tentato di sedare una lite in cui era coinvolto un suo amico.

PUBBLICITÀ

Vandalizzato il murales della piccola Noemi in piazza Nazionale: “Gesti vigliacchi di soggetti lontani dalla legalità”

“L’ennesimo episodio di vandalismo che ha deturpato il murale dedicato alla piccola Noemi è il segno di una parte della nostra società, minoritaria, ancorata a idee e logiche lontane dalla legalità – ha detto Maria Caniglia, presidente IV municipalità Napoli – Il mio impegno quello della Municipalità e delle istituzioni tutte è invece quello di riaffermare i valori di legalità e solidarietà che dovrebbero sempre guidare le nostre vite. Non ci lasceremo prevaricare, siamo pronti a ripristinare il murale perché rappresenta un avamposto fisico e culturale contro chi rappresenta il male della nostra società”.

E poi ancora: “Anche in passato, di fronte a episodi analoghi — come quelli che hanno colpito le giostre e altri spazi pubblici del territorio — abbiamo sempre reagito con determinazione, ripristinando e difendendo i luoghi del bene comune. Continueremo a lottare contro ogni forma di inciviltà e illegalità, con la certezza che la nostra comunità saprà sempre rispondere con unità, dignità e coraggio”.

Condanna anche dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. “Un gesto vile e intollerabile, che offende l’intera comunità”, ha sottolineato disponendo immediatamente l’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo di tutta l’area interessata.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati