Paura questa sera al Lotto M di Scampia a causa di un incendio scoppiato all’interno della Vela Rossa. Ad andare a fuoco sarebbero stati alcuni rifiuti abbandonati all’interno degli ascensori. A causa del rogo, una grossa nuvola di fumo nero si è alzata divenendo visibile a diversi metri di distanza e impaurendo i residenti dei dintorni.

A giungere sul posto i pompieri della vicina Caserma di Scampia che hanno domato l’incendio che però non ha causato grossi danni o feriti. Un incendio è scoppiato nella Vela di Scampia. Il fumo è visibile da chilometri, infatti, tanti residenti hanno allertato le forze dell’ordine.

Già in passato all’interno della Vela Rossa erano scoppiati dei roghi che avevano allarmato gli abitanti, a testimoniare la mancanza di sicurezza nel Lotto M. Proprio questa mattina gli aderenti al Comitato Vele e Cantiere 167 per chiedere risposte sul rallentamento – al di là dell’emergenza pandemica – del processo per l’abbattimento anche della Vela gialla e rossa e la riqualificazione di quella celeste oltre alla piena applicazione della clausola di salvaguardia per gli abitanti delle Vele.

IL VIDEO DELL’INCENDIO NELLE VELA A SCAMPIA

I pompieri sono immediatamente intervenuti per domare le fiamme a Scampia. Tantissimi hanno segnalato l’evento anche sui social networ e subito si è scatenano il tam-tam.