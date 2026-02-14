PUBBLICITÀ

Una madre di due studenti è entrata nella scuola Torrente di Casoria chiedendo di parlare con uno dei due figli. Poi è arrivata davanti alla docente di Matematica. E l’ha aggredita, picchiandola e insultandola.

La prof è finita in ospedale. Lei è stata denunciata. Sui fatti indagano i carabinieri.

PUBBLICITÀ

Vergogna a scuola a Casoria, mamma di due alunni picchia la prof in classe

Il Torrente è un istituto professionale di formazione alberghiera. La donna è entrata dopo aver salutato i custodi della scuola. Poi se l’è presa con la docente. Prima è entrata, poi si è messa davanti a lei che si è alzata. Poi la lite. Quando la donna è al centro dell’aula decide di aggredire anche fisicamente la professoressa. Prima le urla, poi gli spintoni. Gli alunni le dividono. Intervengono i bidelli. E scatta la denuncia ai carabinieri. Con tanto di certificato medico della docente. Sui fatti indaga la procura di Napoli Nord. La dirigente scolastica si chiama Annamaria Orso.

La vicenda è stata segnalata al deputato Francesco Emilio Borrelli e al di Europa Verde Salvatore Iavarone. “Si tratta di un episodio gravissimo che testimonia come sia ormai fuori controllo la violenza fuori e dentro le scuole con insegnanti sempre più spesso minacciati e aggrediti dai genitori dei loro alunni. Questo ennesimo episodio ripropone il tema di una genitorialità sempre più latente esercitata in spregio a qualunque tipo di valore che dovrebbe essere insegnato di genitore in figlio. La circostanza che si tratti della stessa scuola frequentata da Martina Carbonaro, uccisa a soli 14 anni dal fidanzato 19enne, è una coincidenza emblematica del degrado educativo che vive il nostro territorio. Un degrado che può essere arginato solo promuovendo la costituzione di una rete sociale fatta di scuole, genitori, istituzioni e forze dell’ordine. Purtroppo la morte di Martina non ha insegnato nulla”.

“Lo straordinario lavoro quotidiano degli operatori scolastici del nostro territorio non può essere calpestato da eventi come questo – ha aggiunto Salvatore Iavarone assessore alle Politiche sociali – . La scuola deve essere non il luogo della sopraffazione ma del confronto dialogico e democratico basato sul rispetto e sull’interiorizzazione delle regole della convivenza civile”.