Verso Napoli-Como: Hojlund e Rrahmani scalpitano, Conte a caccia di rivalsa su Fabregas

Napoli-Como si avvicina. Gli azzurri, tornati alla vittoria in trasferta, grazie ad un gol di Anguissa al Via del Mare contro il Lecce, vorranno confermare quanto di buono fatto.

Verso Napoli-Como: Hojlund e Rrahmani pienamente recuperati, può sorridere Conte

Dall’infermeria azzurra arrivano buone notizie: Hojlund e Rrahmani sono recuperati e scalpitano per una maglia da titolare. Il danese, è già subentrato a Lucca nel match di Lecce, mentre il kosovaro che è ormai fuori dal 6 settembre era tornato tra i convocati. Due soluzioni in più per il tecnico pugliese che in vista di un trittico di fuoco con Como, Eintracht Francoforte e Bologna potrà disporre di più soluzioni.

La partita contro Fabregas nasconde numerose insidie

Nella passata stagione tra Conte e Fabregas finì in parità. Vittoria per l’azzurro al Maradona e vittoria per lo spagnolo al Sinigaglia. Un perfetto equilibrio tra i due tecnici in questione in un match che promette spettacolo e insidie per i partenopei. La squadra lombarda infatti, ha sin qui collezionato ben 16 punti candidandosi prepotentemente per un piazzamento europeo a fine stagione. Le due gare contro il Como della passata stagione, furono per i partenopei molto complicate. Il gioco propositivo ed offensivo di Cesc mise in seria difficoltà gli azzurri che nel match di ritorno furono sconfitti meritatamente.

Conte dal canto suo vorrà sicuramente confermare quanto di buono fatto in questa settimana e saldare il primato in classifica sarà il suo primo obiettivo.

Napoli-Como: le possibili scelte di Conte

Il tecnico Campione d’Italia dovrebbe confermare il 4-3-3. In porta la certezza è Milinkovic Savic reduce dal rigore parato a Camarda. In difesa il ballottaggio principale riguarda la coppia centrale, con Buongiorno e Juan Jesus ancora avanti rispetto al rientrante Rrahmani e l’olandese Beukema. Di Lorenzo e Spinazzola agiranno sulle fasce. A centrocampo Gilmour agirà in cabina di regia con McTominay ed Anguissa come mezz’ala. Il tridente offensivo vedrà il solito Politano a destra, mentre sulla catena di sinistra potrebbe tornare Neres dal primo minuto. Il centravanti sarà con molta probabilità Rasmus Hojlund, tornato a pieno regime e pronto a trascinare gli azzurri.