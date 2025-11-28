“Vesuvio lavali col fuoco”: i romanisti si propagano alla sfida con il Napoli con i soliti cori beceri

PUBBLICITÀ

La settimana che porta a Roma-Napoli, in programma domenica alle 20.45 allo stadio Olimpico e già decisiva per l’alta classifica, si è accesa nel modo peggiore. Mentre la Roma chiudeva la sfida di Europa League contro il Midtjylland con un sofferto 2-1, dagli spalti dell’Olimpico si è levato qualcosa che con il calcio ha ben poco a che vedere.

Nel finale di partita, infatti, dalle curve giallorosse si sono distinti cori offensivi e discriminatori rivolti a Napoli e ai napoletani. Tra gli slogan uditi nitidamente si sono ripetuti i soliti, tristemente noti: “Vesuvio lavali col fuoco” e “Odio Napoli”. Parole che macchiano la serata di sport e riaprono una ferita mai chiusa nel calcio italiano: quella dell’odio territoriale, un fenomeno che resiste ai regolamenti, alle campagne di sensibilizzazione e alla ragionevolezza.

La tensione che circonda il big match di domenica è dunque già palpabile, ma quanto accaduto all’Olimpico spinge a una riflessione più ampia. Il clima che precede le grandi sfide non può trasformarsi in un lasciapassare per offese e discriminazioni che nulla hanno a che vedere con la passione sportiva. Il calcio, quando scivola in questi eccessi, perde la sua natura e smette di essere terreno di confronto sano.

Il rischio è che una partita che promette spettacolo e alta classifica venga preceduta da un racconto inquinato da comportamenti che il mondo dello sport dovrebbe da tempo aver messo alle spalle.