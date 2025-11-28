PUBBLICITÀ
HomeSport“Vesuvio lavali col fuoco”: i romanisti si propagano alla sfida con il...
Sport

“Vesuvio lavali col fuoco”: i romanisti si propagano alla sfida con il Napoli con i soliti cori beceri

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

La settimana che porta a Roma-Napoli, in programma domenica alle 20.45 allo stadio Olimpico e già decisiva per l’alta classifica, si è accesa nel modo peggiore. Mentre la Roma chiudeva la sfida di Europa League contro il Midtjylland con un sofferto 2-1, dagli spalti dell’Olimpico si è levato qualcosa che con il calcio ha ben poco a che vedere.

Nel finale di partita, infatti, dalle curve giallorosse si sono distinti cori offensivi e discriminatori rivolti a Napoli e ai napoletani. Tra gli slogan uditi nitidamente si sono ripetuti i soliti, tristemente noti: “Vesuvio lavali col fuoco” e “Odio Napoli”. Parole che macchiano la serata di sport e riaprono una ferita mai chiusa nel calcio italiano: quella dell’odio territoriale, un fenomeno che resiste ai regolamenti, alle campagne di sensibilizzazione e alla ragionevolezza.

PUBBLICITÀ

La tensione che circonda il big match di domenica è dunque già palpabile, ma quanto accaduto all’Olimpico spinge a una riflessione più ampia. Il clima che precede le grandi sfide non può trasformarsi in un lasciapassare per offese e discriminazioni che nulla hanno a che vedere con la passione sportiva. Il calcio, quando scivola in questi eccessi, perde la sua natura e smette di essere terreno di confronto sano.

Il rischio è che una partita che promette spettacolo e alta classifica venga preceduta da un racconto inquinato da comportamenti che il mondo dello sport dovrebbe da tempo aver messo alle spalle.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati