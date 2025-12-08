Via Appia riaperta tra cantieri aperti, carreggiata ridotta e buche

PUBBLICITÀ

È stata riaperta da un paio di giorni via Appia nel tratto interessato dai lavori Eav. La circolazione dei mezzi è ripresa regolarmente all’altezza dell’uscita dell’Asse Mediano e del caseificio Terracciano, dopo anni di deviazioni e disagi per residenti e automobilisti.

Asfaltatura assente e carreggiata ancora ridotta

Nonostante la riapertura, la situazione non può dirsi completamente risolta. L’importante arteria stradale è sì di nuovo percorribile, ma insistono ancora alcuni cantieri che riducono la carreggiata, provocando un forte rallentamento del traffico, soprattutto nelle ore di punta.

In più, la strada non è stata ancora riasfaltata: in diversi tratti la pavimentazione manca del tutto e la carreggiata è caratterizzata da buche pericolose e polvere sollevata dal passaggio dei veicoli. Il risultato è una circolazione tutt’altro che agevole, con disagi che potrebbero durare ancora.

Sospiro di sollievo, ma attenzione alla sicurezza

La riapertura rappresenta comunque un ritorno alla normalità per chi vive e lavora lungo la via Appia, soprattutto per le numerose attività commerciali che hanno sofferto il lungo stop alla viabilità.

Resta però il tema della sicurezza e delle condizioni del fondo stradale, considerato il grande afflusso di auto che ogni giorno utilizza questo asse viario tra le province di Napoli e Caserta.