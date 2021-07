Incredibile episodio a conclusione della semifinale di Euro 2020, vinta dall’Italia sulla Spagna ai calci di rigore. Leonardo Bonucci fermato da uno steward perché scambiato per un invasore di campo. Il veterano della difesa azzurra stava festeggiando il successo sotto la tribuna di Wembley, a ridosso dei tifosi italiani, poi, quando si è girato per tornare verso il centro del terreno di gioco, è stato bloccato da un addetto alla sicurezza. Il malinteso, per fortuna, è durato lo spazio di pochi secondi.

Bonucci scambiato per un tifoso

Scena surreale alla fine della semifinale tra Italia e Spagna che ha consegnato agli azzurri il pass per la finale di domenica a Wembley. Bonucci va ad esultare sotto la curva dei tifosi italiani, ma uno steward lo confonde con un tifoso voglioso di entrare in campo e cerca di fermalo. Il difensore azzurro, scambiato per un imbucato, lo guarda male e prosegue la sua corsa verso i compagni di squadra.

Ma l’imbucato nei festeggiamenti degli Azzurri c’era davvero e alla sicurezza di Wembley era sfuggito. Per fortuna ad accorgersi del tifoso che pazzo di gioia si era unito alla festa dei giocatori di Mancini è stato Verratti, che come mostra un video diventato subito virale sui social si è rivolto al tifoso con un eloquente “E tu chi c… sei?”. Pochi secondi dopo l’uomo è stato allontanato, ma non prima di aver realizzato il sogno di aver festeggiato con gli Azzurri.

La pace

Arrivato a pochi metri dai tifosi in festa, Bonucci è stato bloccato da una stewart dello stadio che lo ha scambiato per un tifoso infiltrato in campo. Non è bastato per il difensore italiano esserein campo per oltre 120′. Per l’addetta alla sicurezza quello ragazzo con la maglia azzurra non doveva essere lì in quel momento. Così lo ha preso per un braccio nel tentativo di portarlo fuori, osservata da Bonucci con gli occhi sgranati. Un equivoco risolto pochi istanti dopo, quando la stewart ha visto bene in faccia di chi si trattasse e ha abbracciato Bonucci in un gesto pacificatore.