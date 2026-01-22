Video di abusi sui bambini sul pc, pensionato in manette nel Napoletano

PUBBLICITÀ

Lo scorso 13 gennaio, nel corso di un’operazione della Polizia di Stato volta al contrasto della pedopornografia online è stato eseguito un decreto di perquisizione, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli- 4° Sezione “violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione”, nei confronti di un soggetto domiciliato in quella provincia, indagato per detenzione di materiale pedopornografico. L’indagine, coordinata dalla Procura partenopea, è stata avviata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Campania. Le attività di analisi informatiche sui dispositivi sequestrati a seguito dell’attività di perquisizione, in particolare su alcuni device in uso al padre convivente dell’indagato – un pensionato del ’57 –, hanno consentito di raccogliere elementi probatori di rilievo in ordine ai gravi reati ipotizzati.

In particolare, è stato rinvenuto un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici, anche con abusi su minori in età infantile, circostanza che ha determinato l’arresto dell’uomo in flagranza di reato. L’operazione è da inquadrarsi nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto al fenomeno della pedopornografia online, svolte dal Servizio Polizia Postale e dai Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica presenti sul territorio nazionale. L’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.

