[Video]. Ida Rendano si inchina sul palco a Nino D’Angelo: “Gesto di rispetto e amore”

“Il mio inchinarmi a te e’ un gesto di rispetto e grande amore per te che sei un’istituzione!!!! Hai dato e continui a dare per la tua città, in Italia e nel mondo, quelle emozioni che solo tu puoi dare!!! GRAZIE MAESTRO, MIO PREZIOSO AMICO”. Queste le parole pubblicate dalla cantante napoletana Ida Rendano sui social, mostrando un video di un’esibizione con Nino D’Angelo. Ida, insieme ad altri artisti napoletani, è salita sul palco dello spettacolo di Nino. I due artisti si sono scambiati complimenti reciproci. “Ida è una delle grandi artiste della nostra tradizione napoletana. Quando si fece la comunione volle me come ospite”, ha detto Nino. “In quel momento stava girando un film a Roma, nonostante i tanti impegni non è mancato”, ha detto Ida Rendano.

Oggi è Sant’Anna, e sarà probabilmente il secondo festeggiamento in casa D’Angelo. Il Maestro della canzone napoletana ieri ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook dove ha gioito per il proprio anniversario di matrimonio: sorrisi, lacrime, commozione e tanta emozione.

Nino D’Angelo festeggia il suo anniversario

“Grazie a tutti per i tanti messaggi di auguri che abbiamo ricevuto…Siamo molto emozionati per tutto questo grande affetto che ogni anno non ci fate mai mancare“, queste le parole scritte dal Maestro sulla propria pagina Facebook