[Video]. Nonna Margherita, nuova lite social: “Mio figlio mi vuole chiudere in un ospizio”

Nelle ultime settimane la pagina Facebook di Nonna Margherita è diventata teatro della “faida” tra la nonna social ed il figlio Rosario. Nonna Margherita è diventata famosa grazie all’aiuto di una delle sue figlie e, soprattutto, della nipote Mariagrazia. Con foto e video di scene quotidiane Margherita si è fatta conoscere al pubblico social incarnando per molti la figura dolce della nonna. Sono giorni che però la sua attitudine mite e spiritosa è minata dai dissidi interni alla sua famiglia; il figlio Rosario vuole infatti rinchiuderla in un ospizio e Nonna Margherita pare non aver preso di buon occhio questa richiesta.

Non è il primo caso di “lite familiare” per Nonna Margherita né di dissidi con il figlio Rosario. Circa due mesi fa infatti la nonnina social era entrata nella bufera dopo la notifica di un amministratore di sostegno provvisorio. C’era chi infatti sosteneva che la figlia, madre di Mariagrazia nonché quella più “vicina” alla donna, maltrattasse e sfruttasse appunto la madre. La mamma di Mariagrazia, nonché lei stessa, si sono sempre ribellate a queste accuse gridando a gran voce che: “Nessuno l’ha mai maltrattata“. Questa volta il colpevole della rabbia di Nonna Margherita pare essere suo figlio Rosario.

“Mio figlio mi vuole chiusa in un ospizio contro la mia volontà secondo voi è giusto?”

Questa la domanda che compare sotto l’ultimo post della pagina Facebook ufficiale di Nonna Margherita. Pubblicato 13 ore fa non è altro che il sunto, l’insieme, di tutti i video e le spiegazioni date nelle ultime settimane. Nel video la nonnina social accusa e risponde duramente il figlio, ammettendo che fu proprio lui a dire che la sorella, mamma di Mariagrazia, picchiasse Nonna Margherita. “Drogato, hai preso i miei soldi, mi hai tolto tutto per la droga” queste le dure parole di Nonna Margherita contro il figlio Rosario. La nonnina social pare visibilmente scossa e dispiaciuta delle azioni del figlio tanto da chiamarlo “bugiardo e traditore“. “Nessuno ti pensa più, lo sanno tutti il male che mi hai fatto” così continua poi Nonna Margherita nel video.

Non si risparmia in accuse Nonna Margherita rivolgendo parole dure a Rosario: “Vuoi farmi chiudere? Ti faccio chiudere io.. in un carcere“. Tra i vari video pubblicati compaiono anche alcuni video del figlio, Rosario, risalenti a Natale 2019. Nei video pubblicati Rosario scherza sul “non rubare la pensione” e sul fatto di avere solo due nipoti per il resto “sono scaldabagni“. Questi dissidi all’interno della famiglia di Nonna Margherita pare durino da diversi anni e solo ora sono arrivati all’apice. La nonnina pare infatti provare anche un certo risentimento nei confronti del figlio per non essere stato vicino al padre in fin di vita.

Le accuse di Nonna Margherita

Nonna Margherita pare infatti sentirsi “abbandonata” da Rosario e sua sorella, sostenendo di essere “curata” solo da una dei suoi tre figli: la mamma di Mariagrazia. Tra i video pubblicati compaio infatti anche vecchie immagini che ritraggono non solo la nonnina ma anche suo marito. Nel periodo in cui quest’ultimo era in gravi condizioni di salute infatti vennero registrati alcuni video, in cui a parlare è anche l’uomo. Accuse rivolte anche alla figlia, parole di dispiacere di una madre e, soprattutto, di un padre in fin di vita che non vede i due figli da tempo. “Non è mai venuto a trovarmi ne lui ne la moglie” dice Nonna Margherita in un video, suo marito seduto a fianco a lei risponde “neanche a me“.

Quella che sembra una semplice lite famigliare ha in realtà già raggiunto i “banchi” degli avvocati. Tanti i commenti di solidarietà a Nonna Margherita ma, forse anche di più, i commenti di “accuse” alla nonnina. Per una volta tanti utenti social hanno deciso di non schierarsi vestendosi di presunzione da una parte o dall’altra, hanno piuttosto sottolineato come una madre ed un figlio che si pronunciano in certi termini dovrebbero cercare di “lavare i panni sporchi in famiglia” evitando la condivisione di video così intimi.