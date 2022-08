[Video]. “Stu core mio fa sempre tu tu tu ta ta ta”, Damiano dei Maneskin canta la hit di Kekko Dany

Damiano dei Maneskin canta in napoletano: il video su TikTok è virale. La clip ha letteralmente fatto il giro del web. Si vede chiaramente il frontman della band che canta in modo scherzoso la canzone di Kekko Dany.

Il cantante è nato Roma e ha avuto successo insieme alla sua band, grazie al brano presentato a Sanremo, Zitti e Buoni. Ora il frontman ha interpretato “Tutu Tatatà”. “Tutu Tatatà” che è il nuovo singolo di Kekko Dany, uno degli artisti più seguiti della scena neomelodica partenopea e soprattutto dai social, dove la hit viene usata per video comici.

Centinaia di migliaia le visualizzazioni della clip, al termine della quale lo stesso Damiano è scoppiato in una grossa risata. Impossibile capire quale sia il live in cui il 23enne ha improvvisato lo sketch, perché le immagini sono state diffuse da un account gestito dai fan di Ethan, un altro componente del gruppo pop rock.

“Stu core mije fa’ sempe Tutu Tatatà”, la canzone tormentone di Kekko Dany nata per caso

Una canzone nata per caso, durante una chiacchierata con un amico. A dieci giorni dalla pubblicazione è diventata viralissima tra i ‘per te’ di TikTok, poi ha spopolato anche su Instagram, Spotify e Youtube, dove ha raggiunto oltre 2 milioni di visualizzazioni in un mese (il video ufficiale è uscito il 7 aprile”. Sta spopolando, da qualche settimana, su Youtube, finendo in tendenza nella sezione Musica, Tutu Tatatà, il nuovo singolo di Kekko Dany, uno degli artisti più seguiti della scena neomelodica partenopea. La sua pagina Instagram, nata il 17 febbraio, ha già superato 54 followers. Insomma un successo di pubblico che ha portato Kekko Dany ad esibirsi in tanti locali.