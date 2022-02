Villaricca. Entra in casa di un’anziana disabile e scappa con soldi e catenina d’oro: arrestato

Con un pretesto entrò in casa di una anziana costretta sulla sedia a rotella e la derubò. L’episodio risale allo scorso dicembre a Villaricca. Oggi l’uomo, un 58enne di Secondigliano, è stato arrestato dai carabinieri con l’accuso di rapina pluriaggravata. Come si legge sulle pagine del Il Corriere della Sera, sconterà la sua pena ai domiciliari.

Una volta entrato in casa della donna, l’indagato gli portò via una collanina d’oro che aveva al collo, nonché una ingente somma di denaro. Il 58enne è stato rintracciato grazie alle dichiarazioni della vittima e del proprio coniuge, che sono stati in grado di fornire informazioni sul veicolo usato per compiere il colpo.