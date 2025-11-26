PUBBLICITÀ
HomeCronacaMorto in carcere, vietati i funerali al ras del clan dei Casalesi
CronacaCronaca locale

Morto in carcere, vietati i funerali al ras del clan dei Casalesi

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Morto in carcere, vietati i funerali al ras del clan dei Casalesi
Vincenzo Ucciero
PUBBLICITÀ

Ieri è morto nel carcere di Palermo Vincenzo Ucciero, originario di Villa Literno. Il 56enne detenuto era conosciuto negli ambienti criminali con i soprannomi Cuoll e Paper. Secondo EdizioneCaserta era da tempo affetto da una grave malattia.

Come ricostruito dalla Dda di Napoli, Ucciero sarebbe stato a capo, insieme ad Oreste Reccia, di un nuovo cartello del clan dei Casalesi che avrebbe voluto riconquistare i territori di Villa Literno, Aversa, San Cipriano d’Aversa, San Marcellino e Giugliano. 

PUBBLICITÀ

Questa ripresa del potere sarebbe avvenuta tramite una serie di estorsioni, rivolte soprattutto contro imprenditori e commercianti. Tra le vittime anche il gestore di una friggitoria ambulante, a cui venivano chieste somme di denaro per conto degli “amici di Casale”.

 

Mitra e kalashnikov per imporre il pizzo da Giugliano all’Agroaversano, scacco ai nuovi Casalesi

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati