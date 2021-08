Violenta aggressione in provincia di Napoli, vittima accoltellata dal branco: 4 arresti

Questa notte a San Vitaliano i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna insieme a quelli della locale stazione hanno arrestato 4 persone tra i 46 e i 31 anni per tentato omicidio in concorso e danneggiamento aggravato. A piazza de Curtis, i 4 arrestati, tutti del posto, hanno dato vita ad litigio per futili motivi con un 40enne, anche lui residente nel Comune. La lite però è degenerata e il 40enne è finito aggredito dal branco. Durante l’aggressione la vittima è colpita con tirapugni e colpita all’addome da 4 coltellate.

Gli aggressori hanno danneggiato anche 2 auto dell’uomo infrangendone i lunotti posteriori. Le immediate indagini dei carabinieri hanno permesso di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e di arrestare i responsabili. Il 40enne aggredito è stato soccorso dal personale sanitario ed è ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale di Nola

Aggressione anche a Portici

Colpisce alla testa un uomo con una spranga per una lite scoppiata per motivi di viabilità. E’ accaduto a Portici, in provincia di Napoli: un meccanico di 53 è finito in ospedale, al momento non è in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale Stazione, l’aggressore, un 21enne, era a bordo di un’auto in compagnia del padre e stava percorrendo corso Garibaldi. Sulla stessa strada c’era anche il meccanico 53enne a bordo di un’auto con la quale stava effettuando una manovra per entrare nella sua officina. E’ nata così, una lite per motivi di viabilità: il 21enne è sceso dal veicolo, ha preso una spranga di ferro che aveva in macchina e ha colpito violentemente alla testa il 53enne per poi andar via. Gli immediati accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire quanto fosse avvenuto per poi arrestare il giovane, ora in carcere in attesa di giudizio. La vittima – soccorsa da dei passanti e accompagnato all’ospedale del Mare – è ricoverato ed al momento non è in pericolo di vita. (ANSA).