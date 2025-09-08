Violenta lite a Mykonos, nei guai giovani napoletani

PUBBLICITÀ

Due gruppi di giovani italiani, probabilmente sotto l’effetto di alcol, sono stati protagonisti di una violenta rissa nei pressi di un locale a Mykonos Town. Calci, pugni e spintoni hanno trasformato una serata di divertimento in una scena di caos, costringendo all’intervento le forze dell’ordine greche.

Dalla rissa all’intervento della polizia

La situazione è degenerata rapidamente: non solo i ragazzi hanno continuato a fronteggiarsi, ma alcuni di loro hanno avuto anche una colluttazione con gli agenti giunti per ristabilire l’ordine. Le immagini della zuffa, riprese dai presenti, sono finite in rete e hanno fatto rapidamente il giro dei social, diventando virali.

Giovani provenienti dal Napoletano

Secondo le prime informazioni, alcuni dei giovani coinvolti proverrebbero dal Napoletano. Gli agenti hanno faticato non poco per riportare la calma, riuscendo infine a bloccare i protagonisti della rissa e a trasportarli al commissariato locale per l’identificazione e i provvedimenti del caso.

