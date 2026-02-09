PUBBLICITÀ

Uno sguardo di troppo. In ogni caso questioni di futili motivi. Sarebbe questo il movente che ha innescato lo spargimento di sangue avvenuto nella tarda serata a Sant’Antimo.

In via Roma un ragazzino di appena 16 anni è stato infatti aggredito e accoltellato da almeno altri due coetanei.

PUBBLICITÀ

Violenza a Sant’Antimo, ragazzino pestato e accoltellato dalla baby gang

L’adolescente ferito è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano intorno alle 23 di ieri, domenica 8 febbraio. Poco dopo è stato raggiunto e interrogato dai poliziotti del commissariato di Frattamaggiore, che stanno adesso conducendo le indagini sul caso.

Stando a una prima ricostruzione della vicenda, la vittima avrebbe avuto una lite per futili motivi con un altro giovanissimo. Nella discussione sarebbe quindi intervenuto un amico del secondo, che avrebbe estratto una lama e pugnalato il 16enne al gluteo.

Ricevute le cure del caso, il giovane è stato poi dimesso dopo qualche ora con una prognosi di dieci giorni.