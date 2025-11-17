PUBBLICITÀ
Violenza all’ospedale San Paolo di Napoli, infermiera presa a schiaffi da una paziente

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Grave episodio di violenza ieri sera al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo di Napoli. Poco prima delle 19:30, un’infermiera impegnata al triage è stata colpita con uno schiaffo da una donna di circa 40 anni, descritta come in evidente stato di agitazione e che avrebbe riferito di trovarsi in crisi di astinenza.

Secondo quanto riportato dall’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che ha denunciato pubblicamente l’accaduto sui social, l’aggressione sarebbe avvenuta senza alcuna ragione apparente. L’operatrice sanitaria stava infatti assistendo un’altra paziente quando la donna si è improvvisamente avvicinata e l’ha colpita al volto. Immediatamente dopo l’aggressione, l’infermiera ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Successivamente è stata visitata e refertata con una prognosi di tre giorni.

Il post integrale di Nessuno Tocchi Ippocrate

“Grave episodio di violenza nel tardo pomeriggio di ieri al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo. Intorno alle 19:30, un’infermiera impegnata nelle attività di triage è stata improvvisamente schiaffeggiata al volto da una donna sulla quarantina, presumibilmente tossicodipendente, che avrebbe dichiarato di essere in crisi di astinenza.
L’aggressione è avvenuta senza alcun apparente motivo, mentre l’operatrice sanitaria stava assistendo un’altra paziente. Subito dopo l’atto violento, l’infermiera ha allertato le forze dell’ordine ed è stata refertata con tre giorni di prognosi”.
