Violenza durante la festa dei Gigli a Villaricca, 18enne accerchiato e picchiato

Gianluca Spina
Ieri sera un 18enne di origini malesi è stato aggredito da un gruppo di persone, durante un evento organizzato nell’ambito della locale festa dei Gigli. Sui motivi dell’aggressione sono in corso accertamenti. Sette i giorni di prognosi. Indagini dei carabinieri della stazione di Villaricca per ricostruire dinamica e identificare i coinvolti.

Festa dei Gigli a Villaricca, le parole di Luciano Borrelli, Consigliere della Città Metropolitana di Napoli

“La Città Metropolitana è fiera di offrire un grande sostegno a questa manifestazione, che incarna i valori di fede, tradizione e cultura. La Festa dei Gigli non è solo un evento, ma un’espressione profonda dell’identità di questo territorio che va preservata e promossa. Io sono nato e cresciuto a Villaricca, e sono orgoglioso di questa terra, ai rappresentanti e ai cittadini della quale ho portato il saluto del Sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi, in segno di attenzione e vicinanza”.

Il sindaco Francesco Gaudieri ha voluto ringraziare l’ente metropolitano, sottolineando l’importanza dell’evento:

“Ringraziamo la Città Metropolitana per il fondamentale supporto. Questa festa è cruciale per la nostra comunità, poiché ci permette di valorizzare le nostre tradizioni storico-culturali, come la Ballata del Giglio, e perché rappresenta un’importante occasione per promuovere le eccellenze del nostro territorio, come il fagiolo tondino, per il quale è in dirittura d’arrivo un disegno di legge regionale”.

 

 

