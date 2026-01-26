PUBBLICITÀ
Violenza sessuale nel Napoletano, 38enne in manette

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Nella giornata di venerdì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne di origini pakistane in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione.

Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Ischia hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso lo scorso 1° dicembre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 4 anni di reclusione per violenza sessuale, reato commesso a Forio d’Ischia nel 2018.

