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Nuova aggressione al personale sanitario in provincia di Napoli. Ieri sera un autista soccorritore del 118 è stato aggredito con schiaffi al volto e minacciato durante un intervento in via Raffaele Viviani, al civico 18 a Villaricca. L’equipaggio, composto dall’autista e da una collega, era stato inviato dalla Centrale Operativa intorno alle 19:34 per prestare soccorso a un’anziana di circa 94 anni per una sospetta lipotimia.

All’arrivo sul posto, verso le 19:50, i due operatori hanno trovato un uomo qualificatosi come figlio della paziente, che ha indicato di procedere fino in fondo al viale per effettuare l’inversione. Riscontrate difficoltà nella manovra, l’autista e la collega hanno fermato il mezzo e hanno proseguito a piedi verso l’abitazione. Dopo circa venti metri, hanno sentito urla e colpi contro l’ambulanza: l’uomo stava colpendo il veicolo intimando di scendere, non essendosi accorto che erano già fuori.

Richiamato dall’equipaggio, l’uomo si è avvicinato urlando frasi incomprensibili, ha strattonato l’autista e lo ha colpito al viso con uno schiaffo, dicendo che lo avrebbe fatto arrestare. Nonostante i tentativi di calmarlo e la richiesta di indicare l’appartamento della madre, ha continuato ad agitarsi e ha sferrato altri due schiaffi al volto del soccorritore. Alcuni presenti si sono frapposti tra i due e l’uomo si è allontanato insieme alla collega per raggiungerla, mentre l’autista è rimasto nel cortile per avvisare la Centrale Operativa e richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Intorno alle 20:05 è arrivata una pattuglia dei carabinieri. Saliti al terzo piano dell’abitazione insieme ai militari, i due operatori hanno trovato nuovamente l’uomo che, alla loro vista, ha tentato di avventarsi sull’autista, venendo trattenuto dai presenti e dai Carabinieri. Pur bloccato, ha continuato a proferire minacce esplicite e, davanti ai militari, ha confermato di averlo schiaffeggiato.

In seguito, l’autista soccorritore si è recato presso la Stazione Carabinieri di Villaricca per formalizzare denuncia-querela per lesioni personali a esercente professione sanitaria, manifestando l’intenzione di refertarsi e allegare il certificato medico agli atti, oltre a riservarsi la costituzione di parte civile.