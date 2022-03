Che fine ha fatto Violetta? L’idolo degli adolescenti oggi ha cambiato vita

Martina Stoessel può non dire niente ma è lei che interpretava il personaggio di Violetta. Conosciuta come Tini dopo l’avventura con Disney Channel ha deciso di cambiare vita. L’attrice argentina deciso di approfondire lo studio per la musica e ha avviato carriera come cantante. Dopo aver pubblicato il suo primo album, Tini sta ha girato il mondo per promuoverlo. Martina Stoessel ha anche aperto un canale su Youtube dove si mostra il suo talento. Ai video ha partecipato anche il collega e amico Ruggero Pasquarelli.

Che fine ha fatto Violetta

Qualche anno fa la nostra TV ha visto invadere i propri canali dai protagonisti della serie TV Disney “Violetta”. I bambini e i pre-adolescenti erano letteralmente impazziti per questa serie e il successo fu spaventoso, tanto da organizzare anche un tour teatrale in tutta Italia e non solo. Ma oggi che fine ha fatto la protagonista di Violetta? Questa telenovela è nata in argentina ed è ideata da Solange Keoleyan e Sebastián Parrotta. In Italia è stata trasmessa dal 2012 sul canale Disney Channel e anche su Rai Gulp negli anni successivi. La serie è andata avanti per 3 stagioni, poi i riflettori si sono spenti del tutto.

Al centro della storia c’è Violetta, ragazza di 15 anni che si trasferisce con il padre a Buenos Aires, nella loro vecchia casa. Qui Violetta si iscrive a una scuola di canto, ballo e recitazione, lo Studio 21, all’insaputa del padre e questo scatenerà varie peripezie e nuove avventure nella vita di Violetta.

Nel 2015 è stato organizzato il Violetta Live International Tour, secondo concerto dal vivo basato sulla serie. Il tour ha fatto il giro del mondo realizzando anche in questo caso moltissimi sold -out, soprattutto in Italia.

Nel 2018 Martina alias Violetta, è stata protagonista di un tour mondiale da solista QUIERO VOLVER TOUR che al Luna Park di Buenos Aires ha registrato il tutto esaurito. Inoltre sul palco si sono esibiti ospiti speciali come Aitana, Ruggero Pasquarelli e Cali y El Dandee.

La carriera di Martina Stoessel

A settembre è uscito il suo singolo Fresa, in collaborazione con Lalo Ebratt e ad ottobre ha rilasciato il nuovo singolo Oye, in collaborazione con Sebastián Yatra. Inoltre è rimasta molto attiva anche nel cinema entrando doppiando Pupazzi alla riscossa – UglyDolls, regia di Kelly Asbury e recitando nel film The Diary, con la regia di Jackie Chan.

Quiero volver Tour e Tini Tini Tini Tini durante un concerto del Quiero Volver Tour nel 2019. Il 3 maggio 2019 ha pubblicato il singolo 22, in collaborazione con Greeicy. Il 26 Luglio 2019 ha pubblicato il singolo Suéltate El Pelo, mentre il 6 settembre 2019 ha pubblicato il singolo Fresa, in collaborazione con Lalo Ebratt. L’11 ottobre dello stesso anno pubblica il singolo Oye, in collaborazione con Sebastián Yatra. Il 20 dicembre pubblica Diciembre, presentata in anteprima durante i concerti al Luna Park di Buenos Aires durante il Quiero Volver Tour. Il 10 gennaio 2020 pubblica Recuerdo in collaborazione con Mau y Ricky.

La carriera

Tra febbraio e marzo continua il suo Quiero Volver Tour in Europa e il 25 marzo viene pubblicato il singolo Ya no me llames di Ovy On The Drums, in featuring con TINI. Il 5 giugno 2020 viene pubblicato Bésame (I Need You), singolo di R3HAB in collaborazione con TINI e Reik. Il 15 luglio 2020 viene pubblicato Ella Dice, singolo che vede la presenza del rapper argentino Khea. Il 3 settembre dello stesso anno viene rilasciato il remix di High, canzone di María Becerra che vede la presenza di TINI e Lola Índigo. Il 25 settembre rilascia il singolo Duele insieme a John C.[25] Il 29 ottobre, invece, rilascia il singolo Un Beso en Madrid con Alejandro Sanz.

Il 16 novembre rivela con un post sui suoi profili social titolo, copertina e data di uscita del terzo album in studio, Tini Tini Tini, pubblicato il successivo 3 dicembre 2020 2021-presente: Quarto album in studio Il 24 aprile 2021, dopo quasi cinque mesi dall’album in studio, Tini Tini Tini, la cantante annuncia il ritorno sulle scene musicali con il nuovo singolo, Miénteme, in collaborazione con Maria Becerra, la cui uscita è prevista per il 29 aprile. Seguono il remix della canzone 2:50 del gruppo MYA con Duki,[29] il singolo La Niña De La Escuela con Lola Indigo e Belinda. Ad agosto, esce il secondo singolo estratto dal quarto album, Maldita Foto, con Manuel Turizo. Nel mese di settembre esce la collaborazione con Danny Ocean, Tú no me conoces.

Nel mese di novembre, invece, esce il terzo singolo estratto dal quarto album, Bar, con L-Gante. Inoltre, Tini annuncia un concerto-evento, previso per il 21 marzo 2022 all’Hipódromo di Buenos Aires, che segna l’inizio della nuova tournée mondiale, TINI Tour 2022. A dicembre, esce il singolo Aquí Estoy, mentre il 16 febbraio 2022 Fantasi, con Beéle, il quarto singolo estratto dall’album in studio di prossima uscita.