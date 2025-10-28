Volla, il sindaco Giuliano Di Costanzo insultato e preso a calci

PUBBLICITÀ

Momenti di tensione questa mattina a Volla, dove il sindaco Giuliano Di Costanzo è stato vittima di un grave episodio di violenza. Durante lo svolgimento delle sue attività istituzionali, il primo cittadino è stato avvicinato da un individuo che, dopo averlo insultato, lo ha colpito con dei calci. L’aggressione è stata subito fermata grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine. Un fatto grave che scuote la comunità vollese e che arriva a poche ore di distanza dall’episodio verificatosi a San Giuseppe Vesuviano, dove il sindaco Michele Sepe è stato oggetto di minacce attraverso manifesti funebri affissi in città.

Attraverso un comunicato diffuso sui social, Di Costanzo ha condannato con fermezza l’accaduto: “Un episodio improvviso e inaccettabile, che colpisce non solo me, ma anche il principio stesso di rispetto e civiltà su cui deve basarsi ogni comunità. Ringrazio le forze dell’ordine per l’intervento tempestivo. La violenza non è mai una risposta, e ancor meno può diventare uno strumento di confronto politico o personale. Chi sceglie l’aggressione, sceglie di mettersi fuori dal perimetro del dialogo e della democrazia. A chi continua a fomentare odio senza comprendere dico che non è il modo per risolvere problemi che in questo Ente, vengono molto da lontano e non sono di facile risoluzione. A chi, in queste ore, mi ha espresso vicinanza e affetto, va il mio sincero ringraziamento. Episodi come questo non mi intimoriscono e non mi distolgono dal mio dovere da sindaco! Continuerò a lavorare, con la stessa determinazione di sempre, al fianco dei cittadini onesti di Volla. Nessuna forma di violenza potrà fermare l’impegno di chi crede davvero nel servizio, nella legalità e nella forza della comunità”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il vicesindaco Carmine Ruotolo, che ha sottolineato la gravità dell’accaduto: “Qui rischiamo ogni giorno. Il fatto è avvenuto all’interno della Casa comunale. Il cittadino è venuto lamentandosi con il sindaco e gli ha praticamente messo le mani addosso. Anzi, da quello che ho capito ci sono stati dei calci. È un fatto grave. Adesso, alle ore 17.05, insieme al Sindaco ci sono il Colonnello di Torre Annunziata e i carabinieri”. Le indagini sull’aggressione sono in corso, mentre dal Comune e dalla cittadinanza arrivano numerosi attestati di solidarietà al primo cittadino.