Ylenia Musella uccisa a Ponticelli: il dolore del sindaco Manfredi

Di Gianluca Spina
“Addolorato per la morte di questa giovane ragazza di Ponticelli. Le forze dell’ordine e la magistratura sapranno ricostruire i fatti. Ancora più forte sarà il nostro impegno per ridurre le sacche di disagio in quartieri su cui stiamo investendo per la rigenerazione del territorio” queste le parole del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sulla morte di Ylenia Musella, la giovane di soli 22 anni uccisa con un fendente alla schiena nel pomeriggio di oggi, martedì 3 febbraio, a Ponticelli.

 Le parole del Prefetto

“È una situazione grave, è una tragedia. Io sono certo che sia la magistratura che le forze di polizia stanno già agendo e dobbiamo affidarci sempre con fiducia sia alla magistratura che alle forze di polizia”, ha dichiarato il prefetto di Napoli all’uscita del vertice convocato nel pomeriggio a Santa Maria la Carità, commentando la notizia.

