PUBBLICITÀ
HomeCronaca"Zio Pierino vuole parlarti", le minacce degli Amato-Pagano al commerciante
CronacaCronaca locale

“Zio Pierino vuole parlarti”, le minacce degli Amato-Pagano al commerciante

Alessandro Caracciolo
Di Alessandro Caracciolo
Il ras Pietro Caiazza
PUBBLICITÀ

Il titolare di autolavaggio ha denunciato la tentata estorsione da parte del clan Amato-Pagano. Lo scorso aprile, l’uomo ha descritto le minacce subite e fornito alla polizia le immagini della videosorveglianza dell’attività commerciale situata a Melito. Dopo l’episodio sono finiti in manette Saverio Emanuele Margherita, poi scarcerato, il ras Pietro Caiazza; invece sono stati disposti i domiciliari per Gennaro Villone.

Mentre ero all’autolavaggio, sono venuti Savio e Gennaro con una Fiat Panda di colore nero; entrambi mi dicevano che oggi pomeriggio alle 17 sarebbero venuti a prendermi per portarmi da zio Pierino, che vuole parlarmi… Savio mi parlava in disparte e mi comunicava che voleva essere sincero con me, poiché mi conosce da tempo e mi riferiva che è intenzione di zio Pierino farsi consegnare le chiavi del mio autolavaggio“, ha dichiarato il commerciante.

PUBBLICITÀ

Gli arresti contro il clan Amato-Pagano

Il 16 settembre tra Napoli e Caserta, la Polizia di Stato aveva eseguito un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Veniva disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone e gli arresti domiciliari per l’altro indagato. Sono gravemente indiziati del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Il provvedimento cautelare compendia gli esiti dell’indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia partenopea e condotta dalla Squadra Mobile di Napoli e dal Commissariato di Scampia. I presunti estorsori, riconosciuti dalla vittima come esponenti del clan Amato-Pagano, si sarebbero presentati all’autolavaggio pretendendo di parlare con il proprietario e rivendicando la proprietà dell’autolavaggio.

Tentata estorsione all’autolavaggio a Melito, scarcerato il ras degli Amato-Pagano

 

 

PUBBLICITÀ
Alessandro Caracciolo
Alessandro Caracciolo
Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati