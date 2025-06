50 Cent, Mary J. Blige e John Legend in concerto a Piazza del Plebiscito il 6 e 8 luglio

PUBBLICITÀ

Napoli si prepara ad accogliere due serate-evento: il 6 e l’8 luglio Piazza del Plebiscito sarà il cuore pulsante di The 4Ever Show – Official July 4th Celebration, una manifestazione internazionale che unisce spettacolo, memoria storica e valori universali. Protagonisti dei due concerti Mary J. Blige, 50 Cent e John Legend per celebrare il profondo legame tra Italia e Stati Uniti. Un’iniziativa nata ispirandosi a Filippo Mazzei, patriota italiano che nel XVIII secolo influenzò Thomas Jefferson nella stesura della Dichiarazione d’Indipendenza. La frase “Tutti gli uomini sono creati uguali”, da lui ispirata, diventa oggi simbolo di unione tra passato, musica e impegno civile.

50 Cent, Mary J. Blige e John Legend a Piazza del Plebiscito

Il 6 luglio a partire dalle 21 Mary J.Blige e John Legend suoneranno con la loro band e la Independence Orchestra (oltre 100 musicisti diretti dal M° Paolo Vivaldi). L’8 luglio, invece, sarà la volta di 50 Cent che suonerà con la sua band e la Independence Orchestra.

“Siamo molto felici che questi giganti della musica internazionale abbiano scelto proprio Napoli per le loro date italiane. Questo rappresenta un ulteriore riconoscimento del lavoro che il sindaco Manfredi sta portando avanti posizionando Napoli al centro dei circuiti internazionali dei live” afferma Ferdinando Tozzi, consigliere delegato del sindaco di Napoli per l’industria musicale e dell’audiovisivo.

Come acquistare i biglietti per le 2 serate-evento

Sono stati resi ufficiali i canali e i giorni per la vendita dei biglietti per i due concerti con 50 Cent, Mary J. Blige e John Legend. La presale partirà mercoledì 11 giugno 2025 alle 11 e sarà accessibile a tutti coloro che sono iscritti alla newsletter di VivaTicket. La vendita generale, invece, sarà disponibile a partire dal 12 giugno alle ore 10 e sarà possibile acquistare i biglietti su VivaTicket e TicketOne.

I biglietti si potranno acquistare sul sito ufficiale di VivaTicket e il prezzo partirà da 69 euro per il settore General Admission a cui si aggiungono il Pit Gold e la VIP Lounge (posti limitati a 300) che comprende: accesso prioritario o esclusivo all’evento (salta fila), open bar con cocktail, vini selezionati, birre artigianali e soft drink, catering gourmet o raffinato servizio finger food, pass VIP personalizzato, area lounge riservata con vista privilegiata e comfort premium.

