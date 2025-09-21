PUBBLICITÀ

Aveva abbandonato rifiuti tessili in strada presso la zona industriale ad Arzano senza fare i conti con gli agenti della polizia locale, che erano di transito di pattuglia nella zona “Terra dei fuochi”.

Abbandona scarti di fabbrica in zona industriale ad Arzano, imprenditore colto “con le mani nel sacco”

L’imprenditore, un uomo di 47 anni, titolare di un impresa di pulizie, era al servizio di una nota fabbrica della zona che produce abbigliamento, nello specifico tessile.

Gli uomini diretti dal comandante Biagio Chiariello hanno colto l’uomo con le mani nel “sacco” e i controlli estesi anche alla fabbrica per controllare ogni forma di regolarità sul territorio. La “monnezza” è stata restituita al responsabile convocato in Comando per le formalità di rito e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord per il reato di abbandono rifiuti.

I controlli estesi anche in quella zona hanno consentito di controllare diverse fabbriche e di individuare e denunciare già tre soggetti per analogo reato oltre a quelli per mancata differenziazione rifiuti.

Intanto il contrasto ai “furbetti” prosegue per tutelare il decoro urbano e si auspica sempre di più nella collaborazione dei cittadini.